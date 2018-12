Ancien de Lorient, Didier N’Dong va revenir en Ligue 1. Le milieu de terrain gabonais est attendu à Guingamp pour y passer la traditionnelle visite médicale. L’En Avant a trouvé un accord de principe avec Sunderland.

Arrivé chez les Black Cats à l’été 2016 contre 20 M€, le joueur de 24 ans a vécu une première saison pleine mais est descendu en Championship. Il a ensuite été mis à l’écart et n’a plus joué depuis bientôt un an. Il tentera de se relancer en Bretagne et de sauver Guingamp.