Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure compliquée à Lamia en Grèce en mars, Hachim Mastour (21 ans), présenté comme un crack à ses débuts, a trouvé un nouveau point de chute.

L’international marocain (1 cape), passé par l’AC Milan et Malaga notamment, a annoncé sur son compte Instagram qu’il s’était engagé avec la Reggina, actuellement 3e du groupe C de Serie C en Italie.