Sabri Lamouchi s’est fait discret dans les médias depuis son éviction du Stade Rennais il y a deux mois. Invité à s’exprimer sur Canal Plus ce vendredi soir, l’entraîneur a évoqué le cas Ben Arfa. D’après lui, l’ancien Parisien n’était pas prêt physiquement lorsqu’il a repris la compétition et aurait souhaité qu’il prenne plus de temps à se remettre en forme.

« Il y avait forcément mon accord pour la venue d’Hatem Ben Arfa. Il ne m’a jamais été imposé. (...) Pour moi il est revenu trop vite, il n’était pas important pour nous qu’il soit prêt en novembre et en décembre, il était important qu’il le soit au printemps. (...) Mais je n’ai pas eu de plainte de mon Président me disant que mon joueur ne jouait pas assez. »