L’Arabie Saoudite affronte le Yémen aujourd’hui (18h00) dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. A la tête de la sélection se trouve un certain Hervé Renard (50 ans) avec qui il a signé pour deux saisons. Une officialisation qui a eu lieu une semaine après l’annonce de sa démission du poste d’entraîneur du Maroc, à la fin du mois de juillet dernier. Dans une interview parue dans les colonnes de l’Equipe, le Français est revenu sur les raisons de ce choix.

« J’avais envie de changer de continent et de garder une équipe nationale. Quelles opportunités s’ouvraient à moi en Europe ou en Amérique du Sud ? Aucune. Je n’allais pas attendre en me disant ça va venir… On doit être conscient des réalités. Et j’avais l’Asie, où j’avais reçu depuis un certain temps de bonnes propositions. C’est un beau challenge, une nouvelle vie, une nouvelle culture. C’est enthousiasmant. J’ai été accueilli avec une grande hospitalité. Il y a de très bonnes conditions de travail, comme au Maroc. Il faut maintenant qualifier la sélection, qui était à la Coupe du monde en Russie (en 2018), pour celle de 2022, c’est le contrat », a confié l’ancien entraîneur de Sochaux ou encore du LOSC.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10