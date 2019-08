Même si son vainqueur est déjà connu, à savoir le Benfica Lisbonne, l’International Champions Cup 2019 n’est pas encore terminée. Alors que l’Atlético de Madrid et la Juventus s’affronteront samedi prochain pour le dernier match, Tottenham et l’Inter croisaient eux le fer ce dimanche au Tottenham Hotspur Stadium de Londres pour l’avant-dernier match de cette édition.

Au bout de trois minutes de jeu, Lucas Moura ouvrait le score d’une belle frappe du droit (1-0) mais les Nerazzurri égalisaient grâce à une réalisation de Sensi, très bien servi dans la profondeur par Esposito (36e, 1-1). En deuxième période, les filets ne tremblaient pas et les deux équipes devaient disputer la séance de tirs au but. Dans cet exercice, le club italien avait le dernier mot (4-3) et s’imposait donc chez les Spurs.

