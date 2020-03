Il y a quelques jours, Iker Casillas voyait son domicile être perquisitionné dans le cadre d’une grande affaire de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Le gardien espagnol avait alors fait part de ses intentions d’être transparent avec la justice. Cependant les élections ont été avancées et le vainqueur de la Coupe du monde 2010 est monté au créneau dans des propos relayés par AS.

Devant gérer cette situation personnelle, Iker Casillas s’est montré très remonté de cette décision via son conseiller. « C’est une situation qui lui fait préjudice face à l’autre candidat » a alors lancé ce dernier. De son côté, l’ancien joueur du Real Madrid a maintenu sa candidature : « je suis toujours dans la course électorale, ma candidature se poursuit. » Les élections se tiendront début juin.