En février dernier, le média portugais Sabado faisait écho de soupçons par rapport à des cas de fraudes fiscales et de blanchiment d’argent au Portugal. Cette fois-ci, il a annoncé que le domicile d’Iker Casillas a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête. Candidat à la présidence de la Fédération Espagnole, il n’a pas manqué de répondre à cette intervention.

« Ce matin, le parquet portugais est venu chez moi à Porto, alors qu’il s’est rendu dans 76 autres maisons de sociétés sportives, de joueurs et de clubs, pour me demander des documents. Je me mets à votre disposition. La transparence est l’un de mes principes » a-t-il annoncé. Agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes fait également partie des personnes concernées par les perquisitions policières tout comme l’avocat de l’attaquant de la Juventus.