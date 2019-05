Auteur de bonnes performances avec la réserve de l’Olympique de Marseille, le jeune portier marseillais Ahmadou Dia fait partie des valeurs sûres de la formation made in OM. Pisté par Manchester United, le gardien de but de 20 ans, bon au pied, fort sur sa ligne et explosif, a reçu une proposition de contrat pro de la part du club phocéen.

Selon nos informations, Dia et ses représentants ont rencontré la direction marseillaise il y a quelques jours et les différentes parties ne sont plus très loin d’un accord. Ahmadou Dia pourrait devenir le troisième gardien du club phocéen l’an prochain.