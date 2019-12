Double buteur héroïque face au Real Madrid en Ligue des Champions, Emmanuel Dennis fait sensation du côté de Bruges cette saison. S’il n’est pas un "serial buteur", le Nigérian de 22 ans est apprécié par de nombreux clubs européens pour son activité, sa faculté à jouer des deux pieds et sa marge de progression encore importante. Plusieurs prétendants sont entrés dans la danse au fil des semaines.

Selon nos informations, l’entourage du joueur a reçu plusieurs propositions, notamment de clubs européens : Crystal Palace, le Betis Séville et le Borussia Mönchengladbach. Côté anglais, Manchester United, Arsenal et Everton se sont renseignés, mais aucune offre n’a été formulée pour le moment. S’il souhaite prendre son temps, le natif d’Abuja (Nigeria) aimerait finir la saison dans son club et rejoindre la Premier League l’été prochain. Les dirigeants belges attendent au moins de 30 millions d’euros pour un joueur qui a encore 3 ans de contrat.