Hatem Ben Arfa est un joueur libre qui suscite la convoitise. À 32 ans, il attend le challenge qui va le séduire pour vivre ses dernières années de footballeur. Mais où ? De nombreuses pistes existent, classiques comme exotiques. Après avoir refusé Galatasaray, le milieu offensif dispose de plusieurs offres en provenance des pays du Golfe.

Comme nous vous l’avons révélé plus tôt, les demandes salariales de Ben Arfa sont élevées, et Al-Hilal et Al-Jazira n’ont pas donné suite. D’autres tentent leur chance actuellement. C’est le cas de deux clubs d’Arabie Saoudite, à savoir Al Shabab et Damac. Ce ne sont pas des formations qui jouent le haut du tableau et cela ne devrait probablement pas suffire pour convaincre l’ancien Parisien.