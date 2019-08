Comme dévoilé par plusieurs médias plus tôt dans la semaine, l’espoir Jordan D’Ambrosio (attaquant de 19 ans) s’est engagé en faveur de Bobigny, équipe qui évolue en National 2. Une décision qui a pour but de permettre à celui dont le transfert au Paris Saint-Germain l’été dernier est tombé à l’eau de se relancer. Nous pouvons vous dévoiler les détails de cette opération.

Alors qu’il avait refusé de signer pro avec son club formateur, Sochaux, tout club intéressé devait s’acquitter de 300 000€ sous forme de droits de formation. Les Sochaliens n’ont pas accepté de le libérer totalement (pendant deux ans après la proposition d’un contrat pro, les clubs qui souhaitent recruter le joueur doivent indemniser le club d’origine) malgré des tentatives de discussions entre le clan du joueur et la formation montbelliardaise pour trouver une solution à l’amiable. D’autant plus qu’Alexandre Nsakala avait lui pu rejoindre Sion librement. D’Ambrosio évoluera donc pendant un an à Bobigny, et des clubs anglais vont continuer de le superviser avant d’envisager un départ outre-Manche l’an prochain. Si cela venait à se produire, Sochaux ne toucherait aucune indemnité, les deux ans étant passés, et aucun pourcentage à la revente comme cela avait été proposé par l’entourage du joueur.

