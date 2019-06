Cible déclarée de l’OM comme nous vous le révélions hier, Pedro Rebocho plaît beaucoup en Ligue 1. Le latéral gauche de l’EA Guingamp (8 passes décisives en 36 matches de L1) est un profil très recherché en France... et notamment à Saint-Étienne qui cherche un latéral gauche de métier. Selon nos informations, les Verts se sont positionnés également sur le dossier.

Il faut dire que Pierre-Yves Polomat (25 ans, 18 matches de L1 avec l’ASSE l’an passé) est en fin de bail et n’a toujours pas prolongé dans le Forez et que Gabriel Silva est blessé suite à une rupture du talon d’Achille et qu’il ne reviendra pas avant encore plusieurs mois. Et si Timothée Kolodziejczak est conservé par Saint-Étienne, ce sera sans doute pour évoluer en défense centrale dans l’axe gauche. Il y a donc clairement une place pour un nouveau latéral gauche. Reste à savoir qui des Verts ou de l’OM parviendra à rafler la mise.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10