L’Olympique de Marseille risque de vivre quelques changements cet été. Outre le fait que c’est André Villas-Boas et plus Rudi Garcia le coach des Olympiens, ces derniers devraient subir un certain lifting. Si Kevin Strootman a été proposé en Angleterre et a confessé être poussé dehors par le président, Jacques-Henri Eyraud, il ne devrait pas être le seul à être poussé dehors ou encore à être mis en concurrence à son poste dans l’OM version AVB.

S’il est bien un poste qui fait défaut aux Marseillais depuis plus d’une année c’est celui de latéral gauche. Quand Patrice Evra était encore là, avant d’être licencié pour avoir mis un coup de pied sur un supporter, Jordan Amavi devait se dépasser pour tenter de lui prendre la place de titulaire puis de la conserver tout a long de la saison. Mais depuis le départ de l’ancien de Manchester United et de la Juventus Turin, l’ancien Niçois a perdu peu à peu pied jusqu’à devenir une sorte de cible. Dès lors, il se pourrait bien que les dirigeants de l’Olympique de Marseille cherchent un joueur pour le pousser un petit peu dans ses performances.

Si Christopher Rocchia, de retour de prêt de Sochaux, devrait venir densifier le côté gauche de la défense phocéenne, il ne devrait pas être le seul. Selon nos informations, les Olympiens sont sur la piste du latéral gauche Pedro Rebocho (24 ans), qui évolue depuis deux saisons maintenant du côté de la Bretagne et de l’En Avant de Guingamp (55 matches de L1 avec l’EAG, 8 passes décisives cette saison en championnat) et qui a le même agent que le nouveau technicien de l’OM. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 et relégué avec Guingamp en Ligue 2, il pourrait être attiré par une nouvelle expérience. D’autant que l’OM a vu le spectre de la DNCG s’éloigner.