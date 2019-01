Cet été, Mohamed Belkheir (20 ans) a quitté l’Inter Milan afin de rejoindre Brescia. Un choix que l’attaquant avait expliqué à nos confrères de La Gazette du Fennec. « J’ai repris les entraînements avec l’équipe première de l’Inter puis étant donné que le club a acheté beaucoup de joueurs, notamment dans le secteur offensif, on a convenu mutuellement d’un départ du fait que je disposais de nombreux contacts. Des clubs de D1 portugaise et hollandaises se sont manifestés ainsi que des clubs italiens de Serie C et B. Finalement l’opportunité de Brescia Calcio m’a paru la plus intéressante pour poursuivre mon parcours et commencer à jouer dans le monde professionnel. »

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le club de Serie B italienne, Belkheir pourrait faire parler de lui cet hiver lors du marché des transferts. En effet, une source proche du dossier nous a révélé que plusieurs clubs étudiaient son profil, à savoir Aston Villa, Caen, Amiens ou encore Strasbourg. Parmi ces écuries, certaines se sont renseignées. Il a aussi été proposé à d’autres.