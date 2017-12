Surprenant cinquième de Ligue 1, le FC Nantes a réalisé une première partie de saison intéressante. Claudio Ranieri a su imposer son style chez les Canaris. Le technicien italien mise notamment sur Abdoulaye Touré. À 23 ans, il s’est imposé comme le patron du milieu de terrain nantais où il apporte son impact et sa solidité défensive. Ranieri ne peut pas se passer de lui.

Tant et si bien qu’il est le joueur le plus utilisé par l’ancien coach de Leicester (19 matches en L1 cette saison). Précieux pour son équipe, Abdoulaye Touré rayonne. De quoi attirer l’attention de plusieurs écuries du Vieux Continent. D’après nos informations, Schalke 04, le Bayer Leverkusen et Benfica sont très intéressés par lui et sont même venus le superviser ce soir à l’occasion du match face à Amiens.