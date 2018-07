Courtisé la saison dernière par plusieurs cadors dont le FC Barcelone, Jean Michaël Seri était finalement resté à Nice. Mais un an plus tard, le milieu de terrain devrait bien quitter les Aiglons. Si Chelsea et Arsenal ont été cités comme point de chute, c’est finalement à Fulham qu’il va s’engager.

Selon nos informations, l’écurie anglaise a réglé les derniers détails aujourd’hui pour s’offrir Jean Michaël Seri et Maxime Le Marchand pour un montant d’environ 30M£, soit pratiquement 34 millions d’euros. Sauf problème de dernière minute, les deux joueurs vont s’engager pour 4 ans et Seri percevra le plus gros salaire du club. Une double opération réalisée par Mark McKay et Baba Dramé.