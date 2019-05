Il y a quelques semaines, Adrien Monfray s’était longuement confié à Foot Mercato. Le défenseur avait notamment évoqué son avenir lui qui arrive en fin de contrat à Orléans. « On ne sait jamais de quoi l’avenir est fait. J’avais déjà quelques propositions très intéressantes l’année dernière lors du mercato d’été. Le club avait décidé de ne pas me laisser partir. J’avais deux options : soit j’attendais 2019, soit j’acceptais les lois du jeu, je me remettais au boulot et je faisais une belle année avec Orléans (...) Vu que la saison se passe plutôt bien, les clubs sont là. Maintenant, je n’ai rien signé, il n’y a rien d’écrit. Pour l’instant, je suis toujours concentré sur ma saison avec Orléans. Je n’ai pas envie de penser à tout ça maintenant (...) Je suis ouvert à toutes les propositions. Mais l’objectif pour moi est d’essayer de jouer au plus haut niveau français ».

Nous vous avions alors expliqué que des clubs de L1 comme des écuries de L2 étaient sur le coup. Selon nos informations, Adrien Monfray va rejoindre le GF38. Une information confirmée par ses agents Jordan Gay et Grégoire Tedoldi (GM Sports). Les Grenoblois lui offrent donc un contrat de trois ans et lui proposent surtout un projet intéressant, ce qui a fait la différence. Toujours d’après nos informations, Orléans avait fait une offre de dernière minute pour cet élément très apprécié par son entraîneur Didier Ollé-Nicolle. Mais cela n’a rien changé puisque Monfray a dit oui au GF38.