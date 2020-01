Arrivé l’été dernier du RB Leipzig, à qui il appartient toujours, Jean-Kévin Augustin n’est pas parvenu à s’imposer dans l’effectif pléthorique de l’AS Monaco, qui connaît bon nombre d’aléas depuis deux saisons. Titulaire à deux reprises en Ligue 1, trois en coupes, une seule fois buteur cette saison, l’attaquant de 22 ans est en quête de temps de jeu et de sensations. Et c’est en Angleterre qu’il pourrait trouver son bonheur.

Alors que nous vous révélions il y a quelques jours que l’OGC Nice, l’AS Saint-Étienne et le Stade Rennais avaient fait part de leur intérêt pour le Titi parisien, deux formations de Championship souhaiteraient récupérer le joueur cet hiver. Selon nos informations, le Leeds de Marcelo Bielsa, actuel deuxième, et le Nottingham Forest de Sabri Lamouchi, quatrième et plus que jamais en course pour la montée en Premier League, sont intéressés. Pour rappel, Jean-Kévin Augustin est prêté jusqu’à la fin de la saison par Leipzig à l’AS Monaco, qui dispose d’une option d’achat. Les deux formations ne sont pas contre un départ, si une offre intéressante leur est proposée.