Parti en Chine cet hiver après six mois à Toulouse, pour renforcer Wuhan Zall, promu en Super League, Stéphane Mbia (33 ans) s’est rapidement imposé dans sa nouvelle écurie (11 apparitions). Wuhan, où le polyvalent Camerounais a signé un an, espère même le prolonger d’un an.

L’ancien Marseillais se verrait bien revenir en Europe pour se rapprocher de sa famille qui lui manque. Selon nos informations, l’Espanyol Barcelone, Getafe et le Celta Vigo sont récemment venus aux renseignements, tout comme Galatasaray, champion de Turquie, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

