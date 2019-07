Grand espoir de Toulouse et du football français (3 sélections U18, 1 but), Adil Taoui (18 ans en août), professionnel depuis l’été dernier, attend d’avoir sa chance en Ligue 1 avec son club formateur. L’attaquant a repris avec les troupes d’Alain Casanova et a participé à la première sortie en amical contre Béziers (0-0).

Sous contrat jusqu’en juin 2021, il espère continuer sur cette lancée pour poursuivre sa progression au plus haut niveau cette saison. Mais des clubs restent à l’affût au cas où le TFC ne lui offrirait pas sa chance. Selon nos informations, le Borussia Dortmund est ainsi récemment venu aux nouvelles. Une prise de renseignements qui fait forcément réfléchir.

