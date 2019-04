Tout avait bien commencé pour Amine Harit Schalke 04. Pour sa première saison, il avait obtenu beaucoup de temps de jeu et largement contribué au gain de la deuxième place de Bundesliga derrière le Bayern Munich. Mais rien ne va plus en 2018-2019, à l’image des résultats collectifs enregistrées par le club de la Ruhr (15e du classement). Et l’ancien Nantais, aujourd’hui âgé de 21 ans, a perdu de sa superbe.

Son professionnalisme a souvent été remis en cause cette saison, et il a beaucoup moins joué que lors de l’exercice précédent. A tel point qu’un départ avait déjà été envisagé lors du mercato hivernal 2019. Selon nos informations, la Real Sociedad s’intéresse à l’international marocain en vue d’un transfert cet été. Rappelons qu’Amine Harit est sous contrat jusqu’en 2021.