Selon le Daily Record, ca ne fait aucun doute, André Villas-Boas a fait d’Olivier Ntcham l’une de ses priorités estivales pour l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, il n’y a pas eu encore de prise de contact entre AVB et les représentants du joueur.

Toutefois, le technicien portugais de l’OM suit avec insistance les performances du joueur depuis plus d’un an. Le coach lusitanien avait suivi avec la plus grande attention les discussions entre le Celtic Glasgow et le FC Porto l’été dernier, lorsque l’international tricolore avait failli rejoindre le club portugais et il ne l’a depuis jamais perdu de vue.