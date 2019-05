L’Olympique de Marseille peut enfin lancer les grandes manœuvres. Avec le départ de Rudi Garcia, les Phocéens devaient se trouver un nouveau coach pour démarrer leur campagne de recrutement estival. C’est désormais chose faite avec l’arrivée d’André Villas-Boas, officialisée mardi. Et les premières rumeurs commencent déjà à fleurir dans les gazettes des transferts.

L’une d’elles nous vient d’Écosse ce vendredi. Le Daily Record assure ainsi que l’OM prépare une offre pour le milieu de terrain du Celtic Glasgow Olivier Ntcham (23 ans). L’international Espoirs tricolore (15 sélections, 1 but), malgré une saison marquée par les blessures (20 apparitions en Scottish Premier League, 3 buts), figurerait en très bonne place sur les tablettes des recruteurs olympiens qui l’ont observé régulièrement ces derniers mois.

L’ancien de Manchester City et du Genoa, puissant box-to-box, est considéré par les observateurs marseillais comme une solution fiable, collant au profil dressé par Jacques-Henri Eyraud (jeune à fort potentiel), pour reconstruire un entrejeu qui pourrait subir de profonds changements cet été (Luiz Gustavo et Kevin Strootmann pourraient quitter l’Orange Vélodrome). Deux détails pourraient toutefois compliquer la tâche de l’OM sur ce dossier.

D’une part, le FC Porto, déjà très intéressé l’été dernier, pourrait revenir à la charge. D’autre part, fort d’un contrat signé jusqu’en juin 2022 l’année passée, les Bhoys risquent de se montrer plutôt gourmands sur le plan financier pour réaliser la meilleure plus-value possible. Ils avaient accueilli le natif de Longjumeau à l’été 2017 pour un peu plus de 4,5 M€. L’OM sait à quoi s’en tenir.

Good morning ! Here is today's Record Sport back page on Marseille plotting a move to bring Celtic star Olivier Ntcham back to France.#scotpapers pic.twitter.com/mprEs6xIBz

