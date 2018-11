Arrivé au Celtic Glasgow il y a 18 mois en provenance du Genoa, Olivier Ntcham est comme un poisson dans l’eau en Écosse et s’est rapidement rendu indispensable au point d’être annoncé avec insistance en Premier League l’été dernier.

Conscient de la valeur du milieu de terrain international espoir tricolore de 22 ans, le club écossais lui a offert une belle prolongation. Le joueur formé à Manchester City est désormais lié avec le Celtic jusqu’en juin 2022.

#Ntcham2022

Olivier Ntcham has signed a new four-year deal which will see him remain at #CelticFC until at least the summer of 2022 !

https://t.co/yD2ATsh5Ut pic.twitter.com/qdvSWsHTaR

— Celtic Football Club (@CelticFC) 9 novembre 2018