Vainqueur du Slavia Prague, mercredi soir (3-1), dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions, l’Inter jouera sa qualification pour les 8es de finale à domicile contre le FC Barcelone. Si le parcours des Nerazzurri a été compliqué dans ce groupe de la mort, les hommes de Conte s’offrent une finale contre un Barça déjà qualifié après sa victoire contre le Borussia Dortmund (3-1). Le coach italien trépigne d’impatience à l’idée de recevoir le club catalan à San Siro.

« On va se préparer de la bonne manière et avec conviction, d’abord pour le match contre la SPAL dimanche. Ensuite il y aura la Roma puis seulement Barcelone. On a donné un sens à ce match contre le Barça en gagnant ce soir (mercredi), a expliqué Conte au micro de Sky Italia. On s’attend à un grand match, dur, mais on sait qu’on pourra compter sur 80 000 personnes qui viendront au stade nous pousser. C’est ce qu’on voulait. »