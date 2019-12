Gabigol sort d’une sacrée saison à Flamengo, avec comme cerise sur le gâteau un doublé qui a offert la Copa Libertadores au Mengao il y a quelques semaines. Ses 25 buts en 29 matchs de championnat ont également contribué au titre obtenu par son équipe sur la scène nationale. C’est donc tout naturellement que la direction du club brésilien souhaite le conserver.

Et selon UOL Esporte, l’attaquant devrait continuer l’aventure avec le club de Rio. Les deux clubs négocient et l’Inter serait prêt à accepter une offre de 16 millions d’euros. Un montant qui pourrait permettre d’avoir plus de marge sur le mercato pour s’attaquer à Arturo Vidal notamment. L’optimisme règne en tout cas du côté du club brésilien et du joueur de 23 ans. La belle histoire devrait donc se poursuivre...