A l’heure où les médias italiens et argentins ont fait part des différends entre l’Inter Milan et le clan Icardi en vue d’une prolongation de contrat, l’attaquant nerazzurro est sorti du silence pour mettre les points sur les i.

« Je voudrais éclaircir une chose à tous les tifosi qui lisent les pseudo journalistes et les journaux « sérieux » qui écrivent sans avoir la moindre idée des faits réels. Ma prolongation arrivera au moment où l’Inter me proposera une offre concrète et correcte. A partir de là seulement on pourra parler sérieusement de prolongation », a-t-il posté sur une story Instagram.