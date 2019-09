En ouverture de la Ligue des Champions, l’Inter Milan recevait le Slavia Prague. Les Intéristes n’ont pu faire mieux qu’un match nul, arraché en toute fin de match, contre la modeste équipe tchèque (1-1).

Dans le vestiaire après la rencontre, la tension est montée selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Romelu Lukaku aurait demandé à ses coéquipiers de faire mieux et de se concentrer plus pour suivre le plan d’Antonio Conte. Le milieu de terrain croate, Marcelo Brozovic, aurait pris cette remarque personnellement et serait alors monté au front. Les deux hommes ont dû être séparés par leurs coéquipiers. Ce n’est pas la première fois que Brozovic s’en prend à un attaquant de l’Inter puisqu’il s’était déjà expliqué vivement avec Mauro Icardi la saison passée.

