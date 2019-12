Durant la saison 2018-2019, Lautaro Martinez et Mauro Icardi ont pu évoluer ensemble à l’Inter. Débarqué chez les Nerazzurri il y a un an et demi, le premier nommé a donc pu compter sur son compatriote pour s’adapter. Un moment sur lequel le joueur de 22 ans est revenu dans un entretien accordé à La Repubblica : « nous sommes amis, nous parlons. Quand je suis arrivé à Milan, il ne m’a pas donné un coup de main, il m’en a donné deux pour que je puisse m’installer. Je ne connaissais même pas la langue. » Les deux hommes gardent donc une bonne relation, même si Mauro Icardi évolue actuellement au Paris Saint-Germain où il est prêté.

Et justement, ce dernier garde toujours un œil sur les performances du natif de Bahía Blanca, auteur notamment de 13 buts en 22 matches toutes compétitions confondues. « Bien sûr qu’il est satisfait (de son succès à l’Inter, ndlr). Même lorsque nous étions coéquipiers, il a travaillé dur pour que je joue au mieux, quand j’en avais l’occasion. C’est sa façon d’être », a également lâché Lautaro Martinez. Les deux Argentins pourraient d’ailleurs se retrouver l’été prochain, à moins que le PSG ne lève l’option d’achat d’environ 70 millions d’euros pour recruter définitivement Mauro Icardi.