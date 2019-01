Alors qu’une réunion avait lieu hier entre les dirigeants de l’Inter Milan et l’agent de l’attaquant argentin, Wanda Nara, qui est aussi la femme de l’avant-centre, cette dernière a annoncé à la télévision italienne que « le contrat d’Icardi est renouvelé », comme le rapporte DirectTV Sports.

Wanda a ensuite expliqué qu’il n’existait aucune tension avec le club intériste, malgré la controverse suscitée autour du contrat d’Icardi ces dernières semaines, et que ses relations avec Beppe Marotta, directeur sportif de l’Inter, « ne sont pas distantes » et sont très cordiales. Si le bail d’Icardi à l’Inter a réellement été renouvelé, cela pourrait signifier une nette augmentation salariale pour l’Argentin, et une forte hausse de sa clause de départ, qui est actuellement de 110 M€.