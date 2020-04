Arrivé cet été à l’AC Milan en provenance d’Empoli avec qui il s’est révélé la saison dernière, le milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer progresse tout doucement avec le club rossonero. Âgé de 22 ans, le natif d’Arles a également remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec sa sélection (22 capes) à l’été 2019.

Dans un live Instagram sur le compte de l’AC Milan, il a révélé que cette victoire était le plus beau souvenir de sa carrière : « mon meilleur souvenir, c’est d’avoir gagné la CAN avec l’Algérie et l’accueil historique qu’on a eu au pays. »