« J’imagine très bien rester plus longtemps à Munich. Le Bayern est un grand club. Et la Bavière m’a fait confiance l’année dernière », déclarait James Rodriguez dernièrement. Mais le Colombien, prêté avec une option d’achat de 42 millions d’euros, traîne la patte en ce moment et continue de voir son nom lié à plusieurs clubs, comme encore la Juventus durant le mois de janvier. Des spéculations qui l’annoncent sur le départ du club bavarois.

Et s’il n’est toujours pas fixé, il pourrait l’être très prochainement selon AS, qui annonce qu’une réunion entre le Bayern Munich, le Real Madrid et le joueur devrait avoir lieu en mars, lors du match retour entre le Bayern Munich et Liverpool. Reste désormais à savoir si le Colombien va décider de tenter sa chance chez les Merengues sous les ordres de Santiago Solari.