Javier Pastore (30 ans) s’est rappelé des plus beaux faits d’armes de sa carrière au cours d’un long entretien accordé au site officiel de l’AS Roma. L’élégant Argentin a notamment choisi le plus beau but depuis ses débuts professionnels. Et el Flaco en a choisi un inscrit avec le Paris SG.

« Je dirais celui avec le PSG contre Chelsea en Ligue des Champions. Je suis entré alors qu’il ne restait que cinq minutes à jouer et au sortir d’un mouvement inhabituel j’ai marqué un super but que personne n’attendait. C’est l’un des plus beaux », a-t-il lâché. Les supporters parisiens ne diront sans doute pas le contraire.