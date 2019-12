Interrogé en Argentine, au micro d’ESPN, le milieu offensif de l’AS Roma Javier Pastore (30 ans) a évoqué le retour annoncé de Zlatan Ibrahimovic (38 ans), libre de tout contrat depuis la fin de son aventure aux États-Unis au Los Angeles Galaxy, en Italie. « J’espère vraiment qu’il va revenir en Serie A, pourquoi pas ici à la Roma d’ailleurs, ce serait bien de l’avoir à nouveau comme partenaire », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« C’est un personnage, on a eu une super relation avec sa famille et lui. Il n’est pas le personnage qu’il montre devant les médias lorsqu’il est en privé. Il m’a beaucoup aidé comme joueur, il m’a fait progresser et, en tant que personne, je l’admire aussi énormément », a confié el Flaco, qui a partagé le vestiaire du Paris SG avec le Suédois pendant quatre saisons. Ibra appréciera.