Javier Pastore (30 ans) a quitté le PSG et la Ligue 1 à l’été 2018. Il en était pourtant un acteur depuis 2011 et son arrivée en France depuis Palerme. Il faut croire que notre championnat national lui manque. L’Argentin a confié à Téléfoot ce dimanche, qu’il ne fermait pas la porte à un retour mais exclut d’aller à l’OM. En revanche, pour l’OL, le créatif milieu de terrain ne dirait pas non.

« Marseille, non ! Je ne pourrais jamais jouer à Marseille ! Revenir en France, on ne peut jamais savoir dans le football et je ne ferme la porte à aucune autre équipe. Il y a des clubs comme Lyon, qui sont symboliques en France mais aussi d’autres équipes » a expliqué le joueur de la Roma, tout en ayant un petit pour mot pour son ancien directeur sportif. « Leonardo fait très bien son travail. Il va mettre tout en œuvre pour faire une équipe compétitive, et aller le plus loin en Ligue des Champions. Et s’il me rappelle, on ne sait jamais. » L’appel est lancé.