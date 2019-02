Alors que Lyon reçoit le FC Barcelone demain soir au Parc OL (à 21h), sept ans après sa dernière apparition en 8e de finale de la Ligue des champions (contre l’APOEL Nicosie en 2012), Jean-Michel Aulas est revenu sur ses plus belles expériences européennes dans un entretien accordé au Figaro. Et le président rhodanien a dévoilé à l’occasion l’adversaire le plus impressionnant que les Gones ont rencontré : « Cristiano Ronaldo avec Manchester United en 2004. On mène 2-0 à la mi-temps et après il remonte à lui tout seul le retard. C’était une fusée. »

« On a affronté des garçons comme Beckham, Messi, même si l’Argentin n’a jamais été très inspiré contre nous, a continué Aulas. On espère que cela va durer. Il peut avoir une grippe, ce serait pas mal (rires). »