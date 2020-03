Il voulait disputer les Jeux olympiques de cet été à Tokyo avec l’équipe de France mais Kylian Mbappé s’est heurté au refus du PSG de le libérer. Cela n’est pas suffisant pour décourager Noël Le Graët. Le patron de la FFF n’a pas dit son dernier mot et a toujours espoir de faire changer d’avis le club de la capitale. C’est ce qu’il a rapporté lors d’un entretien avec RMC Sport.

« Nous sommes au début des conversations avec le PSG. Bien sûr que j’y crois. Quand on a un poste comme le mien, vous croyez à ce que vous faites. Effectivement, Mbappé a envie. La Fédération a dit oui et le PSG non pour le moment. Mais il y a encore un peu de temps. Et il faut toujours laisser du temps au temps », s’est-il exprimé. Le président de la FFF devra trouver les bons mots. Cela ne s’annonce pas facile.