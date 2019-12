Habitué des déclarations polémiques, Joey Barton a remis ça. Cette fois, l’ancien milieu de terrain, passé par l’Olympique de Marseille, s’en est pris au football féminin. Selon lui, celui-ci n’est pas assez attrayant pour le grand public. Et pour le rendre plus attractif, l’entraîneur de Fleetwood Town (3e division anglaise) estime que certaines règles doivent être changées et notamment la taille des ballons.

« Si nous voulons un meilleur football féminin, en tant que sport de spectacle, si elles continuent à jouer dans la même taille que les hommes et avec les mêmes règles, vous aurez toujours un produit inférieur, car les hommes sont plus grands, plus forts et plus rapides que les femmes. Soyons réalistes, explique Barton dans le podcast The Football, Feminism & Everything in Between. La taille d’un ballon de football pour un homme est une taille cinq, disons que nous changeons la taille à une taille quatre pour les femmes.... Quelqu’un remarquerait-il la différence ? Non, mais je vous garantis qu’en termes de physique et de performance au niveau des passes et de la portée des mouvements qu’elles pourraient faire parce que la balle est plus petite, cela conviendrait à leur physiologie. »