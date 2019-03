Le média danois Tipsbladet explique ce lundi que le portier danois Jonas Lössl (30 ans), en fin de contrat à Huddersfield, serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco. Le gardien a d’ailleurs répondu en toute franchise dans les colonnes du média local. « C’est un immense honneur. Ce sont des clubs énormes. C’est alors un grand intérêt. Cela prouve que j’ai bien travaillé en France et au cours des dernières saisons et que je peux prendre un tremplin pour franchir une étape que j’ai toujours souhaitée », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Je sens que j’ai montré, j’ai le niveau. Je sens que j’ai joué deux bonnes saisons. Donc je suis fier. Ce n’est pas seulement mon choix - il faut aussi que quelqu’un soit d’accord avec moi. J’ai l’espoir que c’est le cas. (...) Les deux clubs (Monaco et Marseille) ont l’air passionnant et je suis ravi de l’intérêt. J’ai hâte de voir ce qui va se passer », a-t-il expliqué. Affaire à suivre.