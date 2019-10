C’est devenu une habitude. Comme chaque année, le magazine économique américain Forbes a publié la liste des 50 agents sportifs les plus puissants au monde. Pour cette année 2019, c’est un acteur du groupe Stellar, basé à Londres, qui a pris les commandes de ce Top 50, remporté l’année dernière par Scott Boras, agent dans le monde du baseball. Troisième l’année dernière, Jonathan Barnett, l’agent de Gareth Bale notamment, figure à la première place de ce classement.

Bien aidé par le marché des transferts et par les prix des joueurs, l’Anglais a négocié pas moins de 1,28 milliard de dollars (1,15 milliard d’euros) de contrats actifs et de frais de transfert avec des commissions possibles dépassant 128 millions de dollars (115 M€). Deux autres agents du monde du football sont dans le top 5 avec Jorge Mendes à la 3e place et Mino Raiola à la 5e place. Enfin, le Français Meïssa N’diaye occupe quant à lui la 33e place du classement. Pour rappel, il est l’agent, entre autres, de Benjamin Mendy (Manchester City), Michy Batshuayi (Chelsea) ou encore Wissam Ben Yedder (Monaco).