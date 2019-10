José Mourinho ne fait pas seulement parler de lui parce qu’il est à la recherche d’un nouveau club à entraîner. En effet, l’ancien coach du Real Madrid ou plus récemment de Manchester United s’est confié pour LiveScore sur le joueur qui, selon lui, est le meilleur qu’il ait vu jouer. Et surprenant ou non, l’heureux élu n’est ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo comme il l’a avoué lors d’un événement organisé par LiveScore.

Alors qu’il avait face à lui une photo dans laquelle il apparaît aux côtés de Bobby Robson et Ronaldo Nazário, l’ex-coach de Chelsea ou encore de l’Inter Milan a avoué vis-à-vis d’Il Fenomeno : « quand il était à Barcelone avec Bobby Robson, je me suis rendu compte que c’était le meilleur joueur que j’avais jamais vu sur le terrain. Les blessures ont tué une carrière qui aurait pu être encore plus incroyable, mais le talent de ce garçon de 19 ans était incroyable. »

