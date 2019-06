Alors que Newcastle a officialisé le départ de son entraîneur Rafael Benítez dimanche dernier, de nombreux noms sont sortis dans la presse concernant son futur remplaçant (Claudio Ranieri, Giovanni Van Bronckhorst, Avram Grant, Laurent Blanc...), avec comme souvent José Mourinho qui a été cité pour reprendre le poste.

Mais comme il l’a indiqué dans une interview accordée à The Coaches’ Voice, il ne veut pas entraîner une équipe de milieu de tableau, ce qui est le cas de Newcastle, qui n’a plus fini en dessous de la 10e place de Premier League depuis 2012 : « La seule chose que je sais c’est ce que je ne veux pas : je suis assez pathologique en ce sens que je dois jouer pour gagner. Ensuite, si je ne gagne pas, alors c’est mon problème, celui des joueurs, du club et de la structure, mais j’ai besoin d’un projet dans lequel je me sens comme si je jouais pour gagner. Si quelqu’un me donne un merveilleux contrat de dix ans et que l’objectif de l’équipe est de rester dans la première moitié du tableau, si vous terminez septième, huitième ou neuvième, c’est parfait, mais ce n’est pas pour moi. C’est ma nature. »

