Sans poste depuis décembre et son licenciement de Manchester United, José Mourinho n’a jamais caché qu’il veut revenir sur un banc d’entraîneur. Récemment, le Portugais en a dit un peu plus sur son avenir, indiquant qu’il privilégiait l’idée de devenir sélectionneur d’une équipe nationale plutôt que de se mettre à la tête d’un club : « Je pense que j’irai plus en équipe nationale qu’en club, a confié Mourinho à Eleven Sports. Vous ne pouvez jamais dire jamais, mais je vois plus une équipe nationale qu’un projet de club. Parce que c’est quelque chose qui m’a toujours manqué. C’est quelque chose que j’aimerais faire. Pas forcément le Portugal, mais n’importe quelle autre équipe nationale. C’est quelque chose que je n’avais jamais souhaité jusque-là. Mais c’est un travail que je veux essayer un jour. »

« Beaucoup de gens disent qu’il est plus facile d’être sélectionneur d’équipe nationale plutôt qu’entraîneur de club, a poursuivi le « Special One ». Certains disent le contraire, car un sélectionneur ne voit les joueurs qu’une fois par mois pendant trois jours avant le match. Ce sont des emplois qui n’ont pratiquement aucun point commun. Le seul point de comparaison est de gagner. Je veux faire une Coupe d’Europe ou une Coupe du monde, ce que je n’avais jamais fait auparavant. Je suis très curieux de découvrir ce rôle d’entraîneur de l’équipe nationale. »