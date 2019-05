Depuis son limogeage de Manchester United, José Mourinho n’a pas retrouvé une place sur un banc de touche. Pourtant, le technicien portugais est associé à certaines écuries européennes, comme la Juventus, qui aurait finalement fait une croix sur lui. En tout cas, le Special One veut prendre son temps, comme il l’a expliqué à Sky Sports : « honnêtement, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c’est que ne peux pas être émotif. Je dois être rationnel. Je ne dois pas choisir simplement parce que je veux travailler et que je suis désespérer de ne pas le faire. Je dois faire un choix parce que c’est le bon projet pour moi, la bonne motivation. »

« L’ancien technicien de MU ou encore de Chelsea va donc étudier les différentes offres, et qu’importe le temps que ça prendra. Je veux devenir plus fort que jamais. J’étudie beaucoup, je travaille beaucoup avec mon staff pour former une bonne équipe d’entraîneurs. (...) Alors je dois réfléchir. Nous réfléchirons, analyserons et prendrons la bonne décision », a conclu José Mourinho en direct du Grand Prix de Formule 1 de Monaco.