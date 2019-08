Disponible depuis son éviction de Manchester United en décembre dernier, José Mourinho va enfin reprendre du service. Sky Sports a en effet annoncé ce samedi que le technicien portugais rejoignait sa team de consultants pour la saison en Premier League ! L’ancien coach de Chelsea va effectuer sa première apparition en studio dès dimanche pour la rencontre entre Manchester United et Chelsea (17h30).

« Sky Sports est le foyer de la Premier League et c’est un plaisir pour moi de rejoindre cette équipe et aider à comprendre et à expliquer ce qui s’est passé lors des matchs. Le football est une passion immense, qui compte beaucoup pour les supporters, et j’ai hâte de faire partie de cette équipe jusqu’à ce que je revienne sur un banc de touche », a ainsi confié le Special One.

