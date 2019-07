Le match qui opposait la Juventus et Tottenham était l’occasion pour Adrien rabiot (24 ans) d’effectuer ses débuts sous le maillot bianconeri. Après sa mise à l’écart pendant six mois au PSG, le milieu de terrain savoure son retour à la compétition. Présent en zone-mixte après la rencontre, il est également revenu sur ses déclarations où il comparait la Juve et le club parisien par rapport à leur histoire dans le football.

« Je suis heureux, ça faisait six mois que c’était la galère à Paris, et jouer à ce niveau là c’est top. Le message a peut-être été mal interprété, expose le Français par des propos rapportés par Sports.fr. Je suis arrivé à la Juve qui est un club avec une très grande histoire, je n’ai pas dit que le PSG n’avait pas d’histoire, mais c’est vrai de dire que la Juve a une très, très grande histoire. C’est simplement la vérité, il n’y a pas de polémique là-dessus. »

Rabiot revient aussi sur sa déclaration qui a irrité quelques supporters du PSG : "Le message a peut-être été mal interprété. Je n'ai pas dit que le PSG n'avait pas d'histoire, mais c'est vrai de dire que la Juve a une très, très grande histoire. Pas de polémique là-dessus" pic.twitter.com/U67x7zMYoU — JS Grond-Tran (@JS_Grond) 21 juillet 2019

