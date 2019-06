Ce dimanche soir se jouait la finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et les Pays-Bas (1-0). Par conséquent, Matthijs de Ligt, le défenseur de l’Ajax Amsterdam, désiré par l’Europe entière, affrontait Cristiano Ronaldo. L’occasion pour CR7 de lui glisser un petit mot.

« Après le match, Cristiano m’a dit :" Viens-tu à Turin ?" Je n’ai pas compris au début. Ça m’a un peu surpris, ça m’a laissé un peu sous le choc, alors j’ai ri. Mais je n’ai rien répondu. Ensuite, peu de temps après le match, vous êtes déçu d’avoir perdu et c’est la seule chose à laquelle vous pensez. Je me fiche de ça maintenant. La période de transfert commence également à la fois, alors je vais d’abord partir en vacances et me reposer. Ensuite, je verrai », a expliqué le Néerlandais à la chaîne néerlandaise NOS.

