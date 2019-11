Affiche entre équipes historiques de la Serie A ce dimanche soir. Pour le compte de la douzième journée du championnat transalpin, la Juventus accueille l’AC Milan dans son antre. Les Turinois devront l’emporter, pour repasser devant l’Inter, qui a gagné 2-1 face au Hellas Vérone ce week-end.

En face, une équipe lombarde en difficulté qui flirte toujours avec le bas du tableau et peine à enchaîner les bons résultats. Cristiano Ronaldo sera accompagné de Gonzalo Higuaín et de Bernardeschi. Côté Milanais, on notera la présence, devenue habituelle, du Français Theo Hernandez.

Les compositions

Juventus : Szczesny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo

AC Milan : Donnarumma - Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez - Paquetá, Bennacer, Krunic - Suso, Piatek, Çalhanoglu