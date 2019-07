À 32 ans, Blaise Matuidi jouit toujours d’une très belle cote sur le marché des transferts. Il y a quelques jours, le Corriere dello Sport expliquait que le PSG pensait à un retour du milieu de terrain. Une information confirmée ce jeudi par Le Parisien qui explique que même si ce ne serait pas une piste prioritaire, Leonardo se serait renseigné auprès de son agent Mino Raiola.

Et le club de la capitale n’est pas le seul à l’avoir fait visiblement puisque l’OL et Monaco auraient aussi pris la température. Manchester United et Everton seraient aussi très intéressés selon Le Parisien. Toutefois, la porte serait fermée pour le moment pour le champion du monde sous contrat jusqu’en 2020.

