Blaise Matuidi (32 ans) et Adrien Rabiot (24 ans) se connaissent à la perfection. Les deux milieux de terrains tricolores ont passé plusieurs années au Paris Saint-Germain à évoluer ensemble ou se disputer une place dans l’entrejeu parisien, entre 2012 et 2017. Parti à la Juventus à l’été 2017, l’ancien Stéphanois a été rejoint par le natif de Saint-Maurice en juillet dernier dans les rangs de la Vieille Dame. Interrogé par Le Figaro, le champion du monde 2018 s’est exprimé sur cette concurrence entre lui et Rabiot qui perdure désormais en Italie.

« Non il ne fait pas du tout exprès d’empiéter sur mes plates-bandes. Il est là pour aider l’équipe, apporter des solutions et franchir un cap. Il le fait à merveille. C’est un plus d’avoir des joueurs de ce niveau dans le groupe. Quand tu as autant d’objectifs comme la Juve, tu ne peux pas te contenter d’un groupe restreint. D’où la concurrence accrue à tous les postes », a confié Blaise Matuidi. Avantage pour la Pieuvre cette saison, puisqu’il a disputé 30 matches toutes compétitions confondues alors qu’Adrien Rabiot affiche 23 apparitions au compteur. Reste à savoir lequel des deux sera titulaire pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions à Lyon, ce mercredi (21h, à suivre en direct sur notre live commenté).